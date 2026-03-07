Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar
07.03.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya, Orta Doğu'dan gelen savaş haberleriyle sarsılırken, ABD merkezli tahmin platformlarında bu trajedilerin devasa bir 'kumar' masasına dönüştüğü ortaya çıktı. Savaşın yayılma hızını önceden tahmin eden bir bahisçi, akılalmaz kar oranlarına ulaştı. Özellikle bir kullanıcının siyasi suikast ve liderlik değişimleri üzerinden yapılan bahislerle büyük kazançlar elde ettiği görüldü.

Dünya, Orta Doğu'dan gelen savaş haberleriyle sarsılırken, ABD merkezli tahmin platformlarında bu trajedilerin devasa bir "kumar" masasına dönüştüğü ortaya çıktı. Bir kullanıcının yayınlanan portföyü, atılan her füzenin ve alınan her canın dijital dünyada nasıl birer yatırım aracına dönüştüğünü kanıtladı.

889 DOLAR YATIRIP 9 BİN DOLAR KAZANDI

Savaşın yayılma hızını önceden "tahmin eden" bir bahisçi, akılalmaz kâr oranlarına ulaştı. Kullanıcının, "ABD Cumartesiye kadar İran'ı vurur mu?" iddiasına yatırdığı 889 dolar, saldırının gerçekleşmesiyle birlikte tam 9 bin 347 dolara dönüştü.

HAMANEY BAHSİNDEN 73 BİN DOLARLIK SERVET

En büyük vurgun ise siyasi suikast ve liderlik değişimleri üzerinden yapıldı. Bahisçinin, "Hamaney 28 Şubat'a kadar ölür mü veya görevden ayrılır mı?" bahsine yatırdığı 18 bin 50 dolar, öngörüsünün gerçekleşmesiyle birlikte kasasına 73 bin 186 dolar olarak geri döndü.

KAZANAN DİĞER "KANLI" BAHİSLER

İsrail'in İran Saldırısı: 4 bin 859 dolar yatırarak 22 bin 374 dolar kazandı.

ABD'nin Irak Operasyonu: 12 bin 942 dolarlık yatırımına 24 bin 557 dolar kâr ekledi.

Venezuela ve Maduro: ABD'nin Venezuela'ya girmesi ve Maduro'nun kaçırılması senaryolarından toplamda 12 bin dolardan fazla gelir elde etti.

GÖZLER "İSTİLA" BAHSİNDE!

Kullanıcının portföyündeki en korkutucu ve henüz sonuçlanmamış bahis ise hala aktif durumda. Bahisçi, "ABD güçlerinin İran topraklarına girmesi" senaryosu üzerine yaklaşık 35 bin dolarlık dev bir yatırım yapmış durumda. Eğer bölgedeki gerilim bir kara harekatına dönüşürse, bu rakamın yüz binlerce dolara ulaşması bekleniyor.

Bu detaylar, Tahran'daki bombardımanın ve okul bahçesindeki çocukların yaşadığı dehşetin, dünyanın bir ucunda sadece birer "istatistik ve kazanç" olarak görüldüğünü tüm çıplaklığıyla sergiliyor.

İÇERİDEN BİLGİ SIZINTISI İDDİALARI

ABD'de bazı politikacılar ve uzmanlar, İran'a yönelik saldırılar öncesinde yapılan bazı bahislerin insider trading (içeriden bilgi kullanımı) şüphesi doğurduğunu belirterek soruşturma çağrısı yaptı.

Analizlere göre bazı hesaplar, İran'a yönelik saldırılar başlamadan hemen önce yaptıkları tahminlerle 1 milyon dolardan fazla kazanç elde etti.

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:44:46. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.