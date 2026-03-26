Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı 1-0 yenerek finale çıktı. Arda Güler'in asisti, Ferdi Kadıoğlu'nun golü sonrasında Arda Güler'in ailesinin büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ ARDA'NIN ASİSTİYLE FERDİ'DEN

Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı harika uzun pasında kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.

ARDA'NIN AİLESİ BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. O anları kayda alan Güler ailesinin bu görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 22:08:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.