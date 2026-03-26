Arda Güler\'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı harika uzun pasında kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. O anları kayda alan Güler ailesinin bu görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.
