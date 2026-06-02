Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaatini Ziyaret Etti
Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaatini Ziyaret Etti

02.06.2026 00:34
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti ve Türk vatandaşlarıyla buluştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti. Kurtulmuş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, "Bir asrı aşkın süredir kimliklerini, inançlarını ve kültürel miraslarını muhafaza eden Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin, "Gönülleri daima Türkiye ile atan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin sınırları aşan en büyük zenginliğidir. Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, Finlandiya'daki resmi temaslar kapsamında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Deniz Çakar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, görev yapan personele çalışmalarında üstün başarılar da diledi.

Kaynak: DHA

