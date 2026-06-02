Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaatini Ziyaret Etti

KURTULMUŞ, FİNLANDİYA İSLAM CEMAATİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti. Kurtulmuş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, "Bir asrı aşkın süredir kimliklerini, inançlarını ve kültürel miraslarını muhafaza eden Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ, TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞTU

Kurtulmuş, Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin, "Gönülleri daima Türkiye ile atan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin sınırları aşan en büyük zenginliğidir. Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

KURTULMUŞ, HELSİNKİ BÜYÜKELÇİSİ ÇAKAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Kurtulmuş, Finlandiya'daki resmi temaslar kapsamında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Deniz Çakar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, görev yapan personele çalışmalarında üstün başarılar da diledi.