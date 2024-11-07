Kurtulmuş G20 Zirvesi için Brezilya\'da

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada,"Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ndeyiz. Nazik karşılamaları dolayısıyla Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira de Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco teşekkür ediyor; Zirve'nin katılımcı ülkelere ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.