Kurtulmuş\'tan Bükreş Türk Şehitliği Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'daki resmi ziyaretleri kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği ziyareti sırasında şehitlik anıtına, üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Kurtulmuş, mezarlara da karanfiller koydu.

'EMANETLERİNE SADAKATLE SAHİP ÇIKMAYI TARİHİ BİR MESULİYET GÖRÜYORUZ'

Şehitlik özel defterini de imzalayan Kurtulmuş, deftere şu notu kaydetti:

"Bükreş Türk Şehitliği'nde medfun bulunan kahramanlarımız, vatanımızın hangi bedellerle korunduğunu nesilden nesile hatırlatan derin nişanelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde mücadele ederken şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz, milletimizin fedakarlık ve adanmışlıkla yoğrulmuş tarihinin silinmez izleri arasında yer almaktadır. Emanetlerine sadakatle sahip çıkmayı, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerleri korumayı ve milli hafızamızı diri tutmayı tarihi bir mesuliyet olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaretim vesilesiyle burada bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."