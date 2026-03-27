Kurtulmuş'tan Bükreş Türk Şehitliği Ziyareti
Kurtulmuş'tan Bükreş Türk Şehitliği Ziyareti

Kurtulmuş\'tan Bükreş Türk Şehitliği Ziyareti
27.03.2026 14:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'daki resmi ziyaretleri kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği ziyareti sırasında şehitlik anıtına, üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Kurtulmuş, mezarlara da karanfiller koydu.

'EMANETLERİNE SADAKATLE SAHİP ÇIKMAYI TARİHİ BİR MESULİYET GÖRÜYORUZ'

Şehitlik özel defterini de imzalayan Kurtulmuş, deftere şu notu kaydetti:

"Bükreş Türk Şehitliği'nde medfun bulunan kahramanlarımız, vatanımızın hangi bedellerle korunduğunu nesilden nesile hatırlatan derin nişanelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde mücadele ederken şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz, milletimizin fedakarlık ve adanmışlıkla yoğrulmuş tarihinin silinmez izleri arasında yer almaktadır. Emanetlerine sadakatle sahip çıkmayı, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerleri korumayı ve milli hafızamızı diri tutmayı tarihi bir mesuliyet olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaretim vesilesiyle burada bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: DHA

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip
Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

14:25
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
