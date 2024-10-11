Kurtulmuş\'tan Türkmenistan Ziyareti

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşkabat'ta ikili temaslarımız kapsamında Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüştük. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, yeni iş birliği imkanlarını ele aldık. Misafirperverlikleri dolayısıyla kıymetli mevkidaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.