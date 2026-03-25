Kuveyt Petrolü Kısıtlama Kararı Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle ham petrol üretimini azalttı.

KUVEYT Petrol Kurumu, ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurdu.

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda 'serbest seyrüseferin hedef alınması' üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığını bildirdi. Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin 'küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilime' neden olduğu belirtilerek, 'savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı' ifade edildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin '3 ila 4 ay sürebileceği' kaydedilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Kısıtlama, Güvenlik, Ekonomi, Kuveyt, Enerji, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 08:50:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.