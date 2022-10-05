Baltık Denizi bölgesinde 27 Eylül 'de başlayan doğal gaz sızıntıları konusunda Danimarka makamları hafta sonu kendi bölgelerindeki sızıntıların durduğunu belirtirken İsveç , dün, Kuzey Akım 1 sızıntısının durduğunu ancak Kuzey Akım 2'deki sızıntının durumunun değişmediğini belirtti. Boru hatlarının planlaması, inşası ve operatörlüğünden sorumlu Kuzey Akım AG ise dün açıklama yaparak hasar tespiti için gerekli izinleri beklediklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

Baltık Denizi, Danimarka, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılarda son durum - Son Dakika

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