Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı

12.07.2022 12:19
Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı

Kuzey Amerika'daki ormanda keşif yapan ABD'li televizyoncu ve Youtuber Coyote Peterson, kazma darbesiyle devasa bir kafatasını ortaya çıkardı. Toprağa saplanmış halde bulunan kafatasının hangi canlıya ait olduğu henüz bilinmiyor.

Kuzey Amerika ormanlarında keşif gerçekleştiren Amerikalı televizyon programcısı ve Youtuber Coyote Peterson, oldukça ilginç bir keşfe imza attı. Ormanda ilerlediği sırada toprağa saplanmış bir kafatası gören Peterson, bunun ne olduğuna bakmak için hemen yanına yaklaştı.

NE OLDUĞUNU ÇIKARAMADI

Peterson'un gördüğü kafatası, daha önce karşılaştığı hiçbir hayvan kafasına benzemiyordu. Bu nedenle kafatasının fotoğraflarını ve videosunu çeken Peterson, herkesin görmesi adına Youtube hesabına yükledi.

İLGİNÇ KEŞİF MERAK YARATTI

Peterson'un bu keşfi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kafatasının hangi canlıya ait olduğunu belirlemek adına çok sayıda yorumda bulunulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar, kafatasının bir koca ayağa ait olduğuna dair yorumlarda bulundu. Kafatasının hangi canlıya ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

İşte merak yaratan kafatası:

Ormanda panik yaratan keşif! Kazma darbesi, devasa kafatasını ortaya çıkardı
Ormanda panik yaratan keşif! Kazma darbesi, devasa kafatasını ortaya çıkardı
Ormanda panik yaratan keşif! Kazma darbesi, devasa kafatasını ortaya çıkardı
YORUMLAR
500
AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement