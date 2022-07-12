Kuzey Amerika ormanlarında keşif gerçekleştiren Amerikalı televizyon programcısı ve Youtuber Coyote Peterson, oldukça ilginç bir keşfe imza attı. Ormanda ilerlediği sırada toprağa saplanmış bir kafatası gören Peterson, bunun ne olduğuna bakmak için hemen yanına yaklaştı.
Peterson'un gördüğü kafatası, daha önce karşılaştığı hiçbir hayvan kafasına benzemiyordu. Bu nedenle kafatasının fotoğraflarını ve videosunu çeken Peterson, herkesin görmesi adına Youtube hesabına yükledi.
Peterson'un bu keşfi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kafatasının hangi canlıya ait olduğunu belirlemek adına çok sayıda yorumda bulunulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar, kafatasının bir koca ayağa ait olduğuna dair yorumlarda bulundu. Kafatasının hangi canlıya ait olduğu ise henüz bilinmiyor.
İşte merak yaratan kafatası:
Son Dakika › Dünya › Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı - Son Dakika