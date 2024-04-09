Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı - Son Dakika
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Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı

Kuzey Amerika\'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı

Meksika, ABD ve Kanada'da gerçekleşen tam Güneş tutulması, on milyonlarca kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak Meksika'nın Mazatlan kenti oldu. Yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden Kuzey Amerika'yı dolaşan tutulma, birçok kişiyi uzun mesafeler seyahat etmeye teşvik etti. Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların sessizleşmesi gibi ilginç olaylar da gözlendi. Beyaz Saray'da çalışanlar ve gazeteciler de tutulmayı gözlemlemek için bekledi. Ancak doktorlar, çıplak gözle Güneş tutulmasını izlemenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

09.04.2024 04:00
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Tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika'da Meksika, ABD ve Kanada kentlerini sırasıyla dolaşarak on milyonlarca kişiye unutamayacakları anlar yaşattı.

Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak, Meksika'nın Mazatlan kentiydi.

Yerel saatle 11:07'de (TSİ 21:07) başlayan tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika'yı boylu boyunca dolaşan yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden görülebildi.

Bu hattın iki yanındaki kentlerde de parçalı Güneş tutulmaları gözlendi.

Çok sayıda kişi, bu büyüleyici kozmolojik olayı bütünüyle deneyimleyebilmek için uzun mesafeler seyahat etmeyi göze aldı.

Ay'ın Güneş'le temas ediyormuş gibi göründüğü ilk saniyelerden başlayarak, Güneş'in gittikçe görünmez olduğu ve en sonunda yalnızca bir halka halinde seçilebildiği tam tutulmaya kadar, izleyenleri büyüleyen bir deneyim ortaya çıktı.

Dallas'ta haftalardır bu anı yaşamayı bekleyen 11 yaşındaki Ady, babası Ryan ile birlikte gökyüzüne adeta kilitlenmiş durumda güneş tutulmasını izliyor ve ilk deneyimlerini esprili bir dille aktarıyor: "Sanki Ay, Güneş'i yiyormuş gibi, fakat hiçbir ısırık izi yok. Bu kadar karanlık olacağını beklemiyordum, akşam üstü karanlığı gibi olacak sanıyordum."

Güneş tutulmasını izleyenlerin ilk deneyimi, sıcaklığın ani düşüşü oldu. Kimi bölgelerde hayvanların sessizleştiği aktarılırken, kimi durumlarda ise bu ani değişiklik kuşları ve başka hayvanları şaşkınlıkla ötmeye ve ses çıkarmaya yöneltebiliyor.

Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunan Niagara Şelaleleri de binlerce turistin Güneş tutulmasını izlemek için beklediği yerler arasındaydı.

Burada koyu bulutlar Güneş tutulmasının görülmesini bir nebze zorlaştırsa da, tam Güneş tutulmasının yaşanacağı anlarda bulutların dağılması, bekleyenleri mutlu etti.

Montreal'de ise 20 bin kişilik devasa kalabalık, McGill Üniversitesi'nin kampüsündeki "Güneş tutulması izleme etkinliği" için bir araya geldi.

Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde yüzlerce çift, hayatlarını birleştirmek için gündüzü geceye çeviren bu anları tercih etti.

Arkansas'ta yaklaşık 400 çift, tam Güneş tutulmasının yaşandığı anlarda "Evet" diyerek evlendi.

ABD siyasetinin kuşkusuz en önemli mekanlarından Beyaz Saray'ın çatısında bu kez gizli servis ajanları yerine, Beyaz Saray çalışanlarının ve bazı gazetecilerin Güneş tutulmasını gözlemlemek için beklediği görüldü.

Yerel saatle 15:20 olduğunda Güneş yüzde 90 oranında kararmıştı ve Beyaz Saray bahçesinde bekleyenlerin coşkusu ortama hakim olmuştu.

New York'taki Times Meydanı'nda Güneş tutulması, hızlandırılmış görüntülere böyle yansıdı:

Güneş'in yeniden kendisini göstermesiyle Times Meydanı yeniden aydınlandı.

Tam Güneş tutulmasının yaşandığı anlardan sonra, Google'da 'Gözlerim neden ağrıyor' sorusuna yanıt arayanların sayısında büyük bir artış görüldü.

Doktorlar, Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu nedenle tutulmanın özel filtrelere sahip gözlüklerle izlenmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı - Son Dakika

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  • Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı
    04:00 Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı

    Meksika, ABD ve Kanada'da gerçekleşen tam Güneş tutulması, on milyonlarca kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak Meksika'nın Mazatlan kenti oldu. Yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden Kuzey Amerika'yı dolaşan tutulma, birçok kişiyi uzun mesafeler seyahat etmeye teşvik etti. Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların sessizleşmesi gibi ilginç olaylar da gözlendi. Beyaz Saray'da çalışanlar ve gazeteciler de tutulmayı gözlemlemek için bekledi. Ancak doktorlar, çıplak gözle Güneş tutulmasını izlemenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

BBC

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