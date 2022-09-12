Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı! - Son Dakika
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Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!

12.09.2022 00:44
Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!

Yılan uzmanları tarafından her yer aranan Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez Florida'da bir parkta ortaya çıktı. Fakat yılan ölüydü. Ekipler yılanın bir kırkayak yerken ölmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılan uzmanlarının uzun süreden bu yana radarında olan dünyanın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez görüldü. Fakat ölü olarak bulunması, yılan uzmanlarında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

KIRKAYAĞI SİNDİREMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Latince adı Tantilla oolitica olan, sadece 20 santimetrelik yılanın dev bir kırkayağı yutmaya çalışırken boğularak öldüğü düşünülüyor. Hayvanın yutmaya çalıştığı dev kırkayak (Scolopendra alternans) henüz yavru olmasına rağmen yılanın sindirebileceğinden çok daha büyük bir tür.

23 MİLİMETRELİK BÖLÜM DIŞARIDA KALDI

T.oolitica'yla akraba olan diğer yılan türlerinin dev kırkayaklar ve akrepleri yediği biliniyor ama söz konusu nadir yılanın daha önce bu türden bir avı yutmaya çalıştığı hiç görülmemişti. Florida Müzesi'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği otopside yılanın, avının yaklaşık 50 milimetresini yuttuğu tespit edildi. Kırkayağın kalan 23 milimetrelik bölümüyse dışarıdaydı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı! - Son Dakika


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