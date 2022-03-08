Kuzey Kore'deki Punggye-ri nükleer test sahasında yeni bir inşaat görüntülendi - Son Dakika
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BBC

Kuzey Kore'deki Punggye-ri nükleer test sahasında yeni bir inşaat görüntülendi

08.03.2022 15:40
Kuzey Kore'deki Punggye-ri nükleer test sahasında yeni bir inşaat görüntülendi

Uydu görüntüleri, 2018'de kapatıldığı açıklanan Punggye-ri'de yeni bir inşaatın başladığını gösteriyor.

Uydu görüntülerine göre Kuzey Kore, daha önce kaptılan bir nükleer test sahasında yeni bir faaliyete başladı. Görüntülerde, yeni bir inşaatın başladığı görülüyor.

Punggye-ri isimli saha 2018'de lider Kim Jong-un tüm nükleer testlere son vereceğine dair söz verdikten sonra kapatılmıştı ve bazı bölümleri patlatılarak yok edilmişti.

ABD'li uzmanların yeni elde ettiği bilgilere ve tahminlere göre, ülke nükleer silahları ve uzun menzilli füzeleri yeniden denemeye başlayabilir.

Ancak aynı uzmanlar, Punggye-ri'nin yeniden test yapılmaya hazır hale gelmesinin yıllar alabileceğini de söylüyor.

Görüntüleri James Martin Nükleer Silahların Engellenmesi Çalışmaları Merkezi'nden uzmanlar analiz ederek rapor haline getirdi.

Buna göre, sadece birkaç gün önce alınan uydu görüntüleri, "yeni bir aktivitenin çok erken sinyallerini" gösteriyor. Görüntülere göre yeni bir bina inşa ediliyor, var olan ama zarar görmüş olan bir bina tamir ediliyor ve Punggye-ri'de talaş ve keresteler görülüyor.

Fotoğraflar, uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından Cuma günü çekildi.

Uzmanlar, görüntülere dayanarak " Kuzey Kore'nin nükleer test sahalarıyla ilgili yeni bir karar almış olduğunu gösteriyor" diyor.

Bu karar büyük olasılıkla test sahasını yeniden işler hale getirmek ve nükleer patlayıcı test edilecek olursa hazır durumda bulundurmak.

Bu adım, Kuzey Kure'den Ocak ayında yapılan "Geçici olarak durdurulmuş tüm aktivitelerle ilgili sorunların yeniden gözden geçirileceği" açıklamasıyla da uyumlu.

Ancak uzmanlar Punggye-ri'deki yeni aktivitelerin "çok erken aşamada" olduğunu, bu sahada nükleer patlayıcı denemesi yapılmasının yıllar alacağını; o kadar uzun sürmezse de en azından aylar alacağını söylüyor. Bu zaman, saha kapatılırken tünellere verilen zarara bağlı olarak değişebilir.

Uzmanlara göre bir diğer ihtimal de, Kuzey Kore'nin başka bir sahada nükleer testlere başlamış olabileceği yönünde.

Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Punggye-ri, 2018'de Güney Kore ve ABD ile yakınlaştığı dönemde Kim Jong-un'un diplomatik bir adım atma kararıyla kapatılmış ve neredeyse kullanılamaz hale getirilmişti.

Pyongyang, sahaya girişleri ve tünelleri de yok ettiğini söylediği patlamalara tanık olması için uluslararası medyayı da alana davet etmişti. Ancak uluslararası bağımsız gözlemcilerin sahaya girişleri reddedilmişti. Pyongyang'ın bu tutumu nedeniyle bazı Batılı yetkililer, sahanın geri dönülmesi kolay şekilde kısıtlı bir zarar görmüş olabileceğini savunmuştu.

Punggye-ri'nin 2018'e kadar Kuzey Kore'nin ana nükleer faaliyet alanı olduğu düşünülüyor. 2018'de kapatılmadan önce dünyadaki tek aktif nükleer test sahasıydı. Kuzey Kore, 2006'dan sonra bu sahada bilinen altı nükleer test denemesi yapmıştı.

Ağustos ayında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer reaktörünü yeniden çalıştırıyor olabileceğini duyurmuş; reaktörün bulunduğu alanda nükleer silahlarda kullanılmak üzere plütonyum üretildiğine dair endişeleri olduğunu açıklamıştı.

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