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Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

11.10.2021 15:17

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 30 yıl çalıştıktan sonra hayatını kurtarmak için ülkeyi terk eden eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, ülkenin karanlık sırlarını ifşa etti. Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için suikast timleri kurduğunu ifade eden eski ajan, Kuzey Kore liderinin "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" da öne sürdü.

30 yıldır Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un çok yakınında görev yapan eski üst düzey ajan Kim Kuk-song BBC'ye verdiği röportajla Kuzey Kore'nin tüm karanlık sırlarını ifşa etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalarla ilgili Kuzey Kore'den herhangi bir açıklama gelmedi.

30 YIL AJANLIK YAPIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

İstihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirten eski ajan Kim, hayatını kurtarmak için 2014 yılında ülkeyi terk etti. Şu an Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık casusu karanlık sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song.

DÜNYANIN HERYERİNE ULAŞABİLECEK SİBER AĞ

İstihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu belirten ajan Kuzey Kore'nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.

MUHALİFLERE KARŞI SUİKAST TİMLERİ KURMUŞ

Eski ajanın en çok konuşulan iddiası ise yıllarca yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un muhaliflere karşı suikast timleri kurduğu iddiası oldu.

YASA DIŞI UYUŞTURUCU LABORATUVARI

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" da iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu - Son Dakika
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