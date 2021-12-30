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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum

30.12.2021 14:23

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflardaki zayıflamış hali, tüm dünyanın dikkatini çekti. Kim Jong-un'un sağlık sorunlarından dolayı zayıfladığı söylentileri üzerine yetkililer, Kuzey Kore Lideri'nin halkı için yemediğini, bu yüzden zayıfladığını açıklandı.

Kovid-19 karantinası, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuşan Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un kilo vermesi gündem oldu.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, katıldığı bir iktidar partisi toplantısında çekilen ve Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda, dikkat çekici bir şekilde zayıfladığı görüldü.

İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum

"HALKI İÇİN YEMİYOR"

Bu yılın başlarında Kim'in 2O kilodan daha fazla verdiği haberleri, sağlığıyla ilgili tartışma başlatmıştı. Hükümet yetkilileri, şiddetli gıda kıtlığı ile boğuşan ülkede, 37 yaşındaki liderin halkı için daha az yediği konusunda ısrarcı oldu ve Kim'in sağlıklı olduğunu açıkladı.

İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum

"KİM'İN ZAYIFLAMASI HALKIN KALBİNİ KIRDI"

Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri'nin daha fazla zayıfladığını gösteren fotoğraflar, Kore Merkez Haber Ajansı'nın yakın zamanda Kuzey Kore'nin çoğunun açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in "Bir deri bir kemik" durumunun "Halkın kalbini kırdığını" bildirmesinin ardından paylaşıldı.

İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
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Kuzey Kore, Nükleer, Silah, Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum - Son Dakika
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