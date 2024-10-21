Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesi Tehlikesi

Dünya

(ANKARA) - NATO'nun Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Rutte açıklamasında, "Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında savaşmak üzere asker göndermesinin önemli bir tırmanışa işaret edeceğini" ifade etti.

Güney Kore'nin, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı desteklemek üzere Kuzey Kore'den askeri destek aldığını iddia etmesinin ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iddialara ilişkin açıklama yaptı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile konuşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Rutte, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'da Rusya'ya katılmasının önemli bir tırmanışa işaret edeceğini belirtti.

NATO Genel sekreteri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yaptığı konuşmada NATO- Seul ortaklığı, savunma sanayi işbirliği ve Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'in birbirine bağlı güvenliği hakkında görüştüğünü söyledi.

Rutte şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Yoon Suk Yeol ile NATO'nun Seul ile yakın ortaklığı, savunma sanayi işbirliği ve Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik'in birbirine bağlı güvenliği hakkında konuştum. Kuzey Kore'nin Ukrayna'da Rusya ile birlikte savaşmak üzere asker göndermesi önemli bir tırmanışı işaret eder."

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 1.500 asker gönderdiğini ve daha fazlasını göndermeyi planladığını iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de geçtiğimiz perşembe Rusya'nın Kiev'e karşı savaşta 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.