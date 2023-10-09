Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Dünyaca ünlü model Kylie Jenner ise İsrail'i destekleyen bir paylaşım yaparak tepki çekti.
399 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İsrail'e destek paylaşımı yapan Kylie Jenner, "Son yılların en korkutucu durumlarından biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" notunu yazdı.
Kylie Jenner'ın İsrail'e destek paylaşımı kısa sürede binlerce tepki alınca modelden jet hızında hamle geldi. Ünlü isim, eleştirilerin ardından paylaşımı sildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'e destek paylaşımı yapan Kylie Jenner'a tepki! Paylaşımı hemen sildi - Son Dakika