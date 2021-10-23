Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü

Amerika Birleşik Devletleri'ni yasa boğan bir ölüm yaşandı. Ülkenin popüler spor dalları arasında yer alan lakros sporunun gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Madelyn Nicpon, sosis yeme yarışması sırasında sosislerin boğazını tıkaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI YIKIMA UĞRADI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi öğrencilerinden, Madelyn Nicpon kampüs dışında bir sosisli yeme yarışmasına katıldı. Üniversitede kadın lakros takımının yıldız isimlerinden biri olan Nicpon, yarışmada öldü. Genç kızın vefatı, arkadaşlarını yıktı.

1 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI

USA Today'de yer alan habere göre, nefes alamamaya başlayan ve bilincini kaybeden Nicpon, Boston şehrine bir hastaneye kaldırıldı. Nicpon tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.