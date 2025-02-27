Lavrov'un İran Ziyareti: Nükleer Müzakerelerde Arabuluculuk Teklifi - Son Dakika
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Dünya

Lavrov'un İran Ziyareti: Nükleer Müzakerelerde Arabuluculuk Teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'a ziyareti sırasında ABD ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk önerdi.

27.02.2025 19:01
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(ANKARA) - İran medyası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, hafta başında İran'a gerçekleştirdiği ziyarette, Tahran'ın nükleer programı üzerine ABD ve İran arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen haftadan bu yana Suudi Arabistan'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve ABD heyeti ile görüşmek başta olmak üzere bölgesel aktürlerle bir dizi diplomatik temasta bulundu.

Riyad'ın ardından Türkiye, İran ve Katar'ı ziyaret eden Lavrov'un Tahran'da İranlı yetkililere, ABD ile nükleer anlaşma konusunda Moskova arabuluculuğu teklif ettiği iddia ediliyor.

İran ve Arap medyasında yer alan haberlerde Lavrov'un Suudi Arabistan'da Rubio ile görüşmesinin ardından Tahran'da giderek İranlı yetkililere ABD yönetiminin müzakerelere yeniden başlama şartlarını ilettiği ileri sürüldü.

Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesinde de diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde bu şartlar arasında, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı programına sıkı kısıtlamalar getirilmesi yer aldığını ileri sürdü. Gazeteye göre, ABD'nin şartlarının yerine getirilmesinin taahhüt edilmesi halinde müzakerelerin uzman seviyesinde başlatılması ve müzakereler somut bir ilerleme kaydederse, görüşmelerin dışişleri bakanları seviyesine taşınarak Başkan Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında doğrudan bir anlaşma imzalanmasına yönelik hazırlık yapılmasını içeriyor.

İddiaya göre Lavrov ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın herhangi bir müzakerede ciddiyetin sağlanabilmesi için üç koşul öne sürdü.

Bunlar arasında müzakerelere başlamadan önce hiçbir ön koşulun getirilmemesi, müzakereler sırasında İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının askıya alınması ve İran'ın nükleer tesislerine saldırı yapma konusunda devam eden İsrail tehdidinin durdurulması yer aldı. İran'ın Cumhuri İslami Gazetesi, Lavrov ile görüşmenin ardından bugün Dışişleri Bakanı Arakçi ve Dışişleri Bakanlığını sert bir dille eleştirdi. Cumhuri İslami Gazetesi'nde yer alan bir eleştiride, "Lavrov ile görüşmenin gerçeklerini neden gizliyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Tahran, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lavrov'un İran Ziyareti: Nükleer Müzakerelerde Arabuluculuk Teklifi - Son Dakika

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