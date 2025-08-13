Lavrov ve Rubio\'dan Putin-Trump Görüşmesi Anlaşması

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Ağustos'ta Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olan toplantıyı ele aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "12 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın hazırlıklarının bazı yönleri ele alındı" ifadeleri kullanıldı.