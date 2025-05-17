Lavrov ve Rubio Telefon Görüşmesi

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada telefon görüşmesinde, İstanbul'da düzenlenen Rusya- Ukrayna görüşmeleri ele alındı. Her iki taraf da müzakerelerin sonuçlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Rubio, savaş esirlerinin değişimi ve ateşkesin sağlanması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda Moskova ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Lavrov ise Rusya'nın Ukrayna meselesinde ABD ile ortak çalışmaya devam etmeye açık olduğunu ifade etti. Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.