Libya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 11 Bin 300'e Ulaştı - Son Dakika

Libya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 11 Bin 300'e Ulaştı

Libya\'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 11 Bin 300\'e Ulaştı
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:45

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Felakette ölü sayısı 11 bin 300'ü bulurken, Derne'nin yakınında bulunan çöl göle döndü. Sel felaketinin ardından göle dönen çölden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer bölgeye giderek koşulları inceledi ve kurtarma ekipleri ile yardım gönderileceğini belirtti.

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Felakette ölü sayısı 11 bin 300'ü bulurken, Derne'nin yakınında bulunan çöl göle döndü.

GELEN GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ

Sel felaketinin ardından göle dönen çölden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne derdi. Binlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu felakette çölün ortasından geçen yolda kamyon ve tırların devrildiği görüntülere yansıdı.

YETKİLİLER BÖLGEYE GİTTİ

Ordu ve hükümet liderleri, birkaç gün önce helikopterle bölgeye gelerek koşullarını inceledi ve bölgeye kurtarma ekipleri ve yardım gönderileceğini belirtti. Yetkililer, suyun boşaltılması ve yolların ve patikaların açılması yönünde talimatlar verdi.

İşte göle dönen çölden gelen görüntüler;

Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Gelen görüntüler ürkütücü
Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Gelen görüntüler ürkütücü
Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Gelen görüntüler ürkütücü
Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Gelen görüntüler ürkütücü
Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Gelen görüntüler ürkütücü

Libya, Çöl, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 11 Bin 300'e Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 11 Bin 300'e Ulaştı - Son Dakika
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