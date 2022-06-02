Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar SİHA'sı için teşekkür etti. Bakan Anušauskas haberi "İnanılmaz" olarak nitelendirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktar'ı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna'ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.