Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye

02.06.2022 15:54
Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar SİHA'sı için teşekkür etti.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar SİHA'sı için teşekkür etti. Bakan Anušauskas haberi "İnanılmaz" olarak nitelendirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktar'ı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna'ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.


Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye
Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye
YORUMLAR
500
Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Kaynak: DHA

Litvanya, Türkiye, SİHA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Katilin cinayeti işledikten sonra "başkalarıyla birlikteyken kayboldu" havası verebilmek için kurbanın telefonundan mesaj attığı ortaya çıktı
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement