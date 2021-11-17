'Liverpool bombacısı hastane saldırısını planlamaya Nisan'da başladı'

İngiltere'de Terörle Mücadele Polis Birimi, Pazar günü Liverpool'da bir hastane önünde düzenlenen bombalı saldırının Nisan ayından itibaren planlandığını düşünüyor.

Polis ölen saldırgan Emad el Swealmeen'in, bomba yapımında kullandığı malzemeyi almaya Nisan ayında başladığını söyledi.

İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunan 32 yaşındaki Irak doğumlu saldırganın yedi ay önce Liverpool'da bir ev kiraladığı açıklandı.

Kuzey Batı Terörle Mücadele Birimi Başkanı Russ Jackson, saldırganın dönem dönem psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve bunun da soruşturmanın bir parçası olarak ele alınacağını söyledi.

El Swealmeen, evde yaptığı patlayıcıyla birlikte taksiye binerek Liverpool'daki Kadın Hastanesi önüne gelmiş, taksinin şoförünün tehlikeyi anlayarak kapıları kilitlemesiyle dışarı çıkamamış ve saldırıda ölen tek kişi olmuştu.

Yapılan otopside el Swealmeen'in patlama ve yangın neticesinde öldüğü anlaşılmıştı.

BBC, El Swealmeen'in ülkede mülteci olarak kalmak için başvurduğunu ama bu talebinin mahkemede değerlendirilmeden reddedildiğini doğruladı.

Polis yetkilisi Russ Jackson, "Uzman görevliler olay yeri incelemelerine hastanede devam edecekler" dedi.

Tanıyanlara çağrı

Jackson, "Patlayıcı cihazın parçalarının satın alınışıyla ilgili karmaşık bir resim ortaya çıkmaya başladı. El Swealmeen'in bu yılın Nisan ayında bir ev kiraladığını ve o zamandan beri de ilgili malzemeleri almaya başladığını biliyoruz. El Swealmeen'in, Irak'ta doğduğunu söyleyen bir yakın akrabasının da izini bulduk" dedi.

Polis Liverpool'un Kensington mahallesinde Sutcliffe Sokak'ta yaşayan Swealmeen'in Nisan ayında Rutland Bulvarı'nda bir eve geçtiğini, bu evde yapılan aramalarda "kayda değer bazı şeylerin" bulunduğunu söyledi.

Hızla ilerleyen soruşturmanın başka kişileri de kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor.

Jackson "Bu olaya giden süreç ve nedenlerine dair tabloyu parça parça bir araya getirmeye çalışırken, kendisini tanıyanlara, özellikle de bu yıl içerisinde onunla ilişkisi olanlara çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'Hristiyanlığa geçiş' süreci

BBC'ye konuşan Liverpool'da yaşayan bir Hristiyan kuruluşun gönüllüsü Malcolm Hitchcott, eşi ile birlikte, 20017 yılında iltica başvurusunun reddedildiğini ve çok zor durumda olduğunu söyleyen el Swealmeen'e sekiz ay kalacak yer gösterdiklerini anlattı.

Malcolm Hitchcott, "İsa'ya birçok Hristiyan'dan daha tutkuyla bağlıydı ve öğrenmeye hazırdı" dedi ve ekledi:

"Kesinlikle duygularının gerçek olduğunu söyleyebilirim. O sekiz ayın sonunda bizden ayrıldığında artık Hristiyan olduğundan hiç kuşkum yoktu".