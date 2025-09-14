Londra'da Göçmen Karşıtı Eylem: 26 Polis Yaralandı - Son Dakika
Dünya

Londra'da Göçmen Karşıtı Eylem: 26 Polis Yaralandı

14.09.2025 10:59
Londra'daki aşırı sağcı protestoda 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı. 100 binin üzerinde eylemci katıldı.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, 100 binden fazla protestocunun katıldığı göçmen karşıtı eylemde çıkan olaylarda 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın çağrısıyla düzenlenen 'Unite the Kingdom' (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eyleme 110 bin ile 150 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, toplanan binlerce eylemcinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olaylar yaşandığı, protestocuların belirlenen alana sığmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yürüyüş güzergahından ayrılanların polis uyarılarını dikkate almadığı ve karşıt eylem gerçekleştiren 'Stand Up To Racism' (Irkçılığa Karşı Durun) grubunun bulunduğu alana gitmeye çalıştığı belirtildi. 'Irkçılığa Karşı Durun' grubunun alanına, 'Krallığı Birleştirin' eylemcilerinin girişini önlemeye çalışan polislerin saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, polise çeşitli yabancı maddeler atıldığı ve bazı polislerin tekme ve yumruklarla hedef alındığı bildirildi.

Protestoculardan 25'inin polise saldırılar ve düzeni bozmaktan gözaltına alındığını duyurulurken, 4'ü ağır olmak üzere 26 polisin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

İngiltere, Güvenlik, Politika, Göçmen, Londra, Dünya, Polis, Son Dakika

