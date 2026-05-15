Londra\'da İki Büyük Protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde 16 Mayıs Cumartesi günü iki büyük protesto düzenleniyor.

Londra Polis Teşkilatı (MET) bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini belirtiyor.

Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen "Nakba Günü" yürüyüşü Waterloo'da son bulacak.

Tommy Robinson olarak bilinen İslam karşıtı aşırı sağcı aktivist Stephen Yaxley-Lennon tarafından düzenlenen "Unite the Kingdom" (Krallığı Birleştir) adıyla ayrı bir yürüyüşe katılanlarsa Parlamento Meydanı'nda toplanacak.

Her iki yürüyüş Kamu Düzeni Yasası kapsamında değerlendiriliyor.

İngiltere'de polis, bir protesto gösterisinin kamu düzeninde ciddi aksamalara ya da kamu malına zarara yol açabileceğine inanırsa, etkinliğin yeri, zamanı, süresi veya güzergâhı hakkında bu yasa kapsamında şartlar getirebiliyor.

Ayrıca protestolarda polis ilk kez canlı yüz tanıma teknolojisi kullanacak.

Operasyonun yaklaşık 4,5 milyon sterline mal olması bekleniyor ve Wembley'deki FA Cup Finali ile aynı zamana denk geliyor. Bu sırada ülkede terör tehdidi seviyesi "ciddi" olarak kalmaya devam ediyor.

Polis protestolara nasıl hazırlanıyor?

Protestolarda yaklaşık 4.000 polis görevlendirilecek; bunların 660'ı İngiltere ve Galler genelindeki diğer emniyet teşkilatlarından gelecek.

Yüksek düzeyde bir acil durum tedbiri olarak uzman trafik birimleri, atlı polisler, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, dedektifler ve özel silahlı araçlar da hazır bulundurulacak.

Ayrıca polislerin arama yapma ve yüz maskelerini çıkarttırma yetkisi de olacak.

İlk kez konuşmacılara da şartlar getirildi. Bu da, davetli konuşmacıların yasa dışı eylemlere veya nefret söylemine başvurması durumunda organizatörleri sorumlu kılıyor.

Başbakan Keir Starmer, 15 Mayıs'ta paylaştığı bir mesajda "'Unite the Kingdom' yürüyüşünün organizatörleri nefret ve bölünmeyi körüklüyor. Aşırı sağcı provokatörlerin buraya gelip aşırıcı görüşlerini yaymalarını engellemek için vize başvurularını reddettik" dedi.

Operasyonun maliyeti yaklaşık 4,5 milyon sterlin olarak açıklandı. Emniyet Müdür Yardımcısı James Harman, bunun 1,7 milyon sterlininin diğer teşkilatlardan Londra'ya polis getirmek için harcandığını belirtti.

Filistin yanlısı yürüyüş

Arapça'da "felaket" anlamına gelen Nakba Günü yürüyüşü, İsrail'in kuruluşu sırasında 1948 yılında Filistinlilerin kitlesel yerinden edilmesini ifade ediyor ve bu yıl bunun 78. yıldönümü.

Yürüyüş Kensington semtindeki Exhibition Road'da toplanacak, ardından Cromwell Gardens, Brompton Road, Knightsbridge ve Piccadilly üzerinden ilerleyerek Pall Mall'da sona erecek.

Daha sonra Waterloo'da bir miting gerçekleştirilecek; konuşmalar ve müzik yerel saatle 17:00'ye kadar devam edecek. Toplanmanın 17:30'da sona ermesi planlanıyor.

Unite the Kingdom protestosu

Unite the Kingdom yürüyüşü, İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson tarafından düzenlenen ikinci miting. Eylül ayındaki mitinge 100 binden fazla kişi katılmıştı.

Robinson, bunun "ulusal birlik, ifade özgürlüğü ve Hıristiyan değerleri" için düzenlenen bir miting olduğunu söylüyor.

Parlamento Meydanı'nda sona erecek olan yürüyüşün ardından konuşmaların ve müziğin 17.30'a kadar tamamlanması, toplananların ise 18.00'e kadar dağılması gerekiyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, iki kalabalığın ayrı tutulması için Trafalgar Meydanı'na giden yollar ve Whitehall'a bağlanan köprüler çevresinde sıkı kordonlar oluşturacak.

FA Cup finali için futbol taraftarları Wembley'de olacak

FA Cup finali aynı gün Wembley'de düzenleniyor ve Londra genelinde on binlerce taraftarı biraraya getiriyor.

Londa Polis Teşkilatı, Yaxley-Lennon'ı destekleyen futbol holigan gruplarına dikkati çekti ve o gün İngiltere'de başka profesyonel erkek futbol maçının olmadığını belirtti.

Çarşamba günü yapılan bir bilgilendirmede Harman, bunun söz konusu grupların mitinge katılmak üzere Londra'ya gelme olasılığını artırabileceğini söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.