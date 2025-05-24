Londra\'da Yangın: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

LONDRA'nın kuzey batısındaki bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Londra'nın kuzey batısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.