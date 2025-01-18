Los Angeles'taki Yangınlar 11 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünya

Los Angeles'taki Yangınlar 11 Gündür Devam Ediyor

Los Angeles\'taki Yangınlar 11 Gündür Devam Ediyor

California eyaletinde 11 gündür süren yangınlar sonucu Los Angeles'ta yaklaşık 40 bin dönüm alan kül oldu, 12 binden fazla yapı hasar gördü. Yangınların yol açtığı ekonomik zarar 250 ila 275 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

18.01.2025 11:40  Güncelleme: 11:42
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ABD'de California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle zarar gören yapılar itfaiye ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde bölgede dolaşan geyikler de yer aldı.

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle bölgedeki yapılar zarar gördü. Pacific Palisades ve Eaton yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül oldu, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, evlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü. Yapılan açıklamada, "Her gün Eaton ve Palisades alanlarında yapıdan yapıya geçerek hasar tespiti yapıyoruz. Bölge sakinlerinin mülklerinin durumunu mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan bir başka görüntüde ise bölgede yaşayan geyiklerin dolaştığı anlar da yer aldı. Açıklamada, "PalisadesFire komuta merkezinde, doğanın dayanıklılığının güzel bir hatırlatıcısı olarak tepeye doğru ilerleyen birkaç geyik gördük. Bu zorlu zamanlarda bunun gibi anlar içimizi ısıtıyor" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'taki Yangınlar 11 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika

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