Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Louvre\'da 88 milyon Euro\'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı
19.01.2026 19:28  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Louvre\'da 88 milyon Euro\'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Dünya sanat tarihinin en cüretkar hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçen Louvre Müzesi soygununda düğüm çözülüyor. 19 Ekim sabahı, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen 88 milyon Euro'luk vurguna ait gizli kamera kayıtları, TF1 televizyonu tarafından ilk kez paylaşıldı. "Yüzyılın soygunu" olarak adlandırılan olayda, zırhlı vitrinleri kağıt gibi aşan profesyonel hırsızların imza attığı inanılmaz yöntemler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Dünyanın en prestijli sanat merkezi Louvre Müzesi'nde gerçekleşen ve "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirilen olayda, sis perdesi aralanıyor. 19 Ekim'de yaşanan 88 milyon Euro'luk hırsızlığa ait ilk güvenlik kamerası kayıtları, TF1 televizyonu tarafından dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, soyguncuların zırhlı vitrinleri ve yüksek güvenlikli sistemleri saniyeler içinde nasıl etkisiz hale getirdiği gözler önüne seriliyor.

GÜPEGÜNDÜZ İNANILMAZ PLAN

Soygunun üzerinden geçen üç ayın ardından yayınlanan kayıtlar, hırsızların akılalmaz yöntemlerini ortaya koydu. Pazar sabahı gün ışığında müzenin önüne iki kamyon park eden dört kişilik çete, herkesin gözü önünde profesyonel bir inşaat ekibi gibi hareket etti. Soygunculardan ikisi, yük asansörü ve seyyar merdiven aracı kullanarak binanın cephesine tırmandı ve kimseye fark edilmeden içeri sızmayı başardı.

ZIRHLI VİTRİNLER SANİYELER İÇİNDE DEVRİLDİ

TF1'in "Sept à Huit" programında yayınlanan görüntülerde, iki soyguncunun müze içindeki rahat tavırları dikkat çekti. Özel güvenlik sistemleriyle donatılmış zırhlı cam vitrinleri ustalıkla aşan hırsızlar, 88 milyon Euro değerindeki paha biçilemez eserleri çantalara doldurarak izlerini kaybettirdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞILIYOR

Kayıtların yayınlanmasıyla birlikte, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde yaşanan bu büyük güvenlik zafiyeti Fransa'da tartışma konusu oldu. Dört kişilik profesyonel ekibin, en üst düzey alarm sistemlerini nasıl bu kadar kolay manipüle ettiği ve gündüz vakti bir kamyon dolusu eserle nasıl ortadan kaybolduğu soruşturmanın ana odağını oluşturuyor.

Louvre Müzesi, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu
Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu
İlker Yağcıoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na sert eleştiri: Futbolu unutmuş İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:17:38. #7.11#
SON DAKİKA: Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.