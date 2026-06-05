Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 3.526

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 526'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 733'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 526'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 733'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 4 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 339'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 163 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 129 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 379'unun ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 164 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.