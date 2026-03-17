Lübnan'da Saldırıların Can Kaybı 886'ya Ulaştı
Lübnan'da Saldırıların Can Kaybı 886'ya Ulaştı

Lübnan'da Saldırıların Can Kaybı 886'ya Ulaştı
17.03.2026 10:53
İsrail'in saldırılarında Lübnan'da 886 ölüm, 2.141 yaralı, 1 milyon kişi yerinden edildi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e çıktığı kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin arasında 111 çocuk ve 67 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bombardımanların hedefi olan bölgelerde görev yapan 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ve 69 sağlık personelinin de yaralandığı ifade edildi.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Afet Yönetimi Birimi, başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 1 milyon 49 bin 328'e ulaştığını açıkladı. Yüz binlerce kişinin güvenli bölgelerdeki geçici sığınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

