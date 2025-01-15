Lübnan\'da Yeni Hükümet İçin Görüşmeler Başladı

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(ANKARA) - Lübnan'ın geçen hafta seçilen cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurma görevi verdiği Nevvaf Selam, Lübnan'daki tüm taraflara 'el uzattığını' söyledi. Selam, bugün ve yarın Lübnan parlamentosunda hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunacak.

Lübnan'da geçen hafta seçilen cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurma görevi verdiği Nevvaf Selam, dün yaptığı açıklamada Lübnan'daki tüm taraflara 'el uzattığını' söyledi. Selam'ın bu mesajı, Lübnan basınında başbakan olarak seçilmesinden rahatsızlık duyan Hizbullah'a bir mesaj olarak yorumlandı. Başbakan Selam, bugün ve yarın yeni hükümetin kurulması için parlamentoda istişare görüşmeleri yapacak.

Hizbullah ve Lübnan'daki müttefikleri, daha önce Selam'ın adaylığına ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. Ancak, Selam bu tür ayrılıkların geride bırakılması gerektiğini belirtti ve yeni bir dönemin başlatılmasının zamanının geldiğini söyledi.

Bir hukukçu olan Selam ayrıca şu anda Uluslararası Adalet Divanı Başkanı olarak da görev yapıyor ve adaylığı, yerel kaynaklara göre özellikle Lübnan parlamentosundaki bağımsızlar ve Batı destekli siyasi gruplar tarafından desteklendi. Batı medyasında yer alan yaygın değerlendirmelerde Selam'ın, ABD ve Fransa'nın yanı sıra ayrıca Suudi Arabistan'ın da desteğini aldığı belirtiliyor.

Selam BM kararlarına uyma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın kendisini hükümeti kurmakla resmen görevlendirmesinden bir gün önce Selam, Lübnan parlamentosunda da milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini kazanmıştı. İsrail ile savaşın Lübnan üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle yeniden inşa sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Selam, dün görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, Lübnan ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden inşa, (BM) 1701 sayılı Kararının ve ateşkes anlaşmasının tüm hükümlerinin tam olarak uygulanmasını ve düşmanın topraklarımızın işgal altındaki son santiminden tamamen çekilmesini gerektirir."

Hizbullah'ın İsrail ile savaşın ardından zayıflaması ve Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından Lübnan'da yeni bir dönemin başlaması olası görülüyor

Selam'ın başbakanlığı geçen yıl Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında derinleşen savaşta Hizbullah'ın aldığı ağır darbelerin ardından savaşın bittiği ve Hizbullah'ın müttefiki olarak görülen Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından gerçekleşti. Yerel ve küresel basın kuruluşlarında yer verilen analizlerde Selam'ın liderliğindeki yeni hükümetin Lübnan'daki güç dengesinde etkin bir değişime yol açacağı öngörülüyor.