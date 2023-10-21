Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi atıldı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca, 1'i hafif olmak üzere 3 yedek asker yaralandı.
Böylelikle, Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 3'e yükseldi. Saldırılarda 12 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.
Lübnan haber ajansı NNA, Hizbullah'ın, sınırdaki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydetti.
Lübnan Hizbullahı, 19 Ekim'de, sınırdaki El-Abad askeri noktasına yakın bir bölgede aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişinin mahsur kalması, ardından Lübnanlı Abdullah Rabi'nin öldürülmesine karşılık dün, İsrail'e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtmişti.
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