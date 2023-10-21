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Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son Güncelleme: 21.10.2023 08:35

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik tanksavar füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 İsrailli asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Böylece Lübnan'dan İsrail'e 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren İsrailli askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi atıldı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca, 1'i hafif olmak üzere 3 yedek asker yaralandı.

ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Böylelikle, Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 3'e yükseldi. Saldırılarda 12 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

HİZBULLAH'IN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Lübnan haber ajansı NNA, Hizbullah'ın, sınırdaki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydetti.

LÜBNAN HİZBULLAH'I "VURDUK" DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Lübnan Hizbullahı, 19 Ekim'de, sınırdaki El-Abad askeri noktasına yakın bir bölgede aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişinin mahsur kalması, ardından Lübnanlı Abdullah Rabi'nin öldürülmesine karşılık dün, İsrail'e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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