Lübnan-Suriye Sınırında Çatışmalar Tırmanıyor

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(ANKARA) - Suriye geçiş hükümetinin, geçen hafta Lübnan sınırındaki Havik köyünde askeri bir operasyon başlatmasıyla gelişen çatışmaların ardından bölgedeki Şii aşiretlerden biri Lübnan'a çekildiğini duyurdu. Çatışmalarda en az beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnanlı aşiretler ve Suriye'nin yeni yönetimi arasındaki topçu ve roketli sınır ötesi çatışmaların ardından bölgedeki Şii Jafar aşireti, "Herhangi bir sürtüşmeyi önlemek için üyelerimizi Lübnan sınırlarının içine çekerek (Suriye'deki) köylerinden çıkardık, ancak bu bize yardımcı olmadı, çünkü Lübnan içindeki kasabalarımıza ağır silahlarla saldırıldı" açıklamasını yaptı.

Suriye'deki geçiş hükümetinin yetkililerinin Lübnan'daki Hizbullah grubunun bir uyuşturucu kaçakçılığı rotası olarak kullandığını söylediği bölgede geçen haftadan bu yana yaşanan çatışmalarda beş kişi ölmüş onlarca kişi yaralanmıştı. İki ülkenin sınırındaki çatışma bölgesi Lübnanlı ve Suriyeli üyeleri olan Zaiter ve Jaafar aşiretlerinin yerleşim alanı.

Lübnan merkezli l'Orient Today gazetesine göre Zaiter, Jaafar, Noun, Jamal ve Rachini aileleri Lübnan - Suriye nesillerdir sınır bölgelerinde yaşıyor. Şii aşiretlerin yaşadığı bu bölgede Suriye ile Lübnan arasındaki sınırın belirsiz olduğu aktarılıyor. Gazeteye göre Lübnan-Suriye sınırında 17 köy bulunuyor ve bu bölgeler, Suriye'nin yeni güvenlik güçlerinin hedef aldığı kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı belirtilen yerler olarak biliniyor.

Lübnan ve Suriyeli yetkililer diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı

Lübnan ve Suriyeli yetkililer, sınırdaki şiddet olaylarındaki tırmanışın ardından durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Lübnan ve Suriye yetkilileri arasındaki görüşmelerde yer alan ve Suudi Arabistan medyasına konuşan bir kaynak şöyle konuştu:

"Lübnan-Suriye sınırında sükunetin yeniden sağlanması için yoğun çabalar yürütülüyor... Lübnanlı yetkililer, sınırları koruma altına almak ve Lübnanlı militanları bölgeden uzaklaştırmak için sıkı talimatlar verdi ve gerekli adımlar atıldı... Bugün durum nispeten sakin olsa da sınır köylerinde Suriye hükümetinin askeri takviyeler gözlemlendi."

Lübnan ordusu sınır boyunca güvenlik önlemlerini ve devriye sayılarını artırdı. Lübnan ordusundan bir kaynak da Lübnan Cumhurbaşkanı ve Ordu Komutanı Joseph Avn'ın talimatları doğrultusunda, kuzey ve doğu sınırlarında konuşlanan askeri birimlerin, Suriye'den gelen herhangi bir sınır ötesi ateşe yanıt verme talimatı aldığını söyledi. El Arabi El Cedid'e konuşan kaynak, "Çatışmaların tırmanmasını veya kontrolsüz olayların yaşanmasını engellemek amacıyla sıkı bir güvenlik tedbiri uygulanarak sınır kontrolü güçlendirildi ve askeri konuşlanma artırıldı" dedi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına yakın Homs'un batısındaki El-Kusayr kırsalına askeri takviye gönderdi. Arap medyasına konuşan askeri kaynaklar, askeri takviyelerin, Lübnan - Suriye sınırı boyunca ağır silahların kullanıldığı yoğun çatışmaların ardından yapıldığını belirtti. Suriye Savunma Bakanlığı'na ait keşif uçaklarının bölgenin üzerinde hava gözetimi yaptığı ifade ediliyor. Pazar günü, Suriye güçleri çatışmalar sırasında silah ve uyuşturucu kaçakçıları oldukları ileri sürülen beş kişiyi tutukladığı bildirildi.

El- Ekber gazetesine konuşan Lübnanlı güvenlik yetkilisi, "Lübnanlı bu aşiretlerin Şii olması, Hizbullah ile bağlantılı olmaları ve kaçakçılık faaliyetleriyle tanınmaları, Suriye yetkililerinin onları hedef almasının muhtemel bir nedeni" dedi. Bir Suriyeli askeri yetkili, Lübnan günlük gazetesine yaptığı açıklamada "Birçok bölge hala Hizbullah'ın kontrolü altında, bu yüzden onları kovuyoruz. Bazıları direndi ve bu doğal olarak çatışmalara yol açtı" diye konuştu.

Şam'da iktidar değişikliğinden bu yana, Lübnan-Suriye sınırında ara sıra olaylar yaşanıyor. Ocak ayı başlarında, Lübnan ordusu, Baalbek'in güneydoğusundaki Maarboun'da yasa dışı bir geçişi kapatırken, Suriye topraklarından açılan ateş sonucu dört asker yaralandı. Daha önce, kuzey Bekaa'daki Suriye köyü El-Masriya yakınlarındaki başka bir yasa dışı geçişte, kaçakçılık yapan şüpheliler ile Şam'daki yeni yönetimin güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın müttefiki olan Hizbullah'ın, Suriye'deki kalan güçlerini yönetim değişimin ardından geri çekmesinin özellikle Tahran'dan gelen silahlar için grubun kara tedarik yollarını önemli ölçüde daralttığı belirtiliyor.