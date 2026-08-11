Lübnan ve İsrail Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan ve İsrail Müzakerelerinde İlerleme

Lübnan ve İsrail Müzakerelerinde İlerleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ve İsrail müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5'inci turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan 'çerçeve anlaşması'na dikkat çekti.

Çerçeve anlaşmasının imzalanmasından sonra Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının azaldığını kaydeden Avn, "Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı. Lübnanlılar; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde. İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan ve İsrail Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan ve İsrail Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.