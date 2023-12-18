Macaristan Başbakanı Orban\'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a Togg hediye ederken, Macar Başbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. O anlarla ilgili nükteli bir paylaşım Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım." dedi.
Macaristan Başbakanı Orban sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin nükteli bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın kendisine Togg hediye etmesi ve kendisinin de Erdoğan'a Macar atı hediye etmesine değinen Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım." ifadelerini kullandı.
Başbakan Orban, nükteli paylaşımının altına "Macaristan'a hoşgeldiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan" notunu da düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.
Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
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