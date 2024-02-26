Macaristan Parlamentosu, İsveç\'in NATO üyeliğini onayladı

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu bugün onayladı. Böylelikle İsveç'in NATO'ya katılması için gerekli olan son onay da alınmış oldu.
Macaristan Parlamentosu'nun internet sitesinde yayınlanan habere göre, nihai oylamada toplam 188 milletvekili lehte, 6 milletvekili aleyhte oy kullanırken 4 milletvekili çekimser kaldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Artık tüm müttefikler onayladığına göre İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak." ifadelerini kullandı.
İsveç Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi devletlerin parlamentoları artık İsveç'in NATO'ya katılımı yönünde lehte oy kullandı. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin sorumluluğunu üstlenmeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye ise, İsveç'in NATO başvurusuna geçen ay onay vererek Macaristan'ı son kararı alacak ülke konumunda bırakmıştı.
Öte yandan İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin oylama öncesinde Başbakan Ulf Kristersson, Budapeşte'de 23 Şubat'ta Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirmişti.
NATO'ya son olarak 2023 yılında İsveç'in komşusu Finlandiya üye olmuştu.
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