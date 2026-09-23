Macron, Gazze\'de barış açıklayan Trump\'ı insani yardım erişimi üzerinden eleştirdi

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış sağlandığı yönündeki açıklamalarını eleştirerek, insani yardım erişiminin yeniden sağlanmadığını söyledi. Macron, "Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Ancak bu barış insani yardıma erişimi bir saniyeliğine bile yeniden açmadı. Hepimizi utandırması gereken bu manzarayı yalnızca seyredecek miyiz" dedi. Beyaz Saray ise Trump'ın İsrail ile Hamas arasındaki savaşı sona erdirdiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda, görevinden ayrılmadan önceki son konuşmasını yaptı. Macron, Gazze, Batı Şeria ve uluslararası sistemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron'un konuşması, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı kürsüden Gazze'ye ilişkin barış planını diplomatik bir başarı olarak nitelendirmesinden saatler sonra geldi.

"BU BARIŞ İNSANİ YARDIMA ERİŞİMİ BİR SANİYELİĞİNE BİLE YENİDEN AÇMADI"

Macron, geçen yıl BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 12 ülkenin Filistin'i tanıdığını hatırlatarak, Filistin devletinin tanınmasının yalnızca sembolik bir adım olduğu yönündeki eleştirilere değindi. Macron, "Bazılarının alaycı yaklaşımını duyuyorum: 'Tanıma yalnızca bir kağıt parçası, gerçekliğe bakın.' Ancak Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek nasıl bir güvenilirliğimiz olabilir" dedi.

Trump'ın Gazze'de barış sağlandığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Macron, "Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Ancak bu barış insani yardıma erişimi bir saniyeliğine bile yeniden açmadı. Hepimizi utandırması gereken bu manzarayı yalnızca seyredecek miyiz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN MACRON'A YANIT

Macron'un açıklamalarına karşı Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın İsrail ile Hamas arasındaki savaşı sona erdirdiğini, hayatta olan rehinelerin serbest bırakılmasını ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesini sağladığını savundu. Kelly, Trump'ın Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planının uygulanmasına liderlik ettiğini belirterek, "Başkaları konuşurken Başkan bu karmaşık sorunun doğrudan üzerine gitti. Bölgede barış ve istikrar için hiç kimse daha fazlasını yapmadı" dedi.

MACRON'DAN BATI ŞERİA VURGUSU

Macron, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de değinerek, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine ve yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi. Macron, "Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Her gün ihlaller gerçekleştiriliyor. Kimin adına? Hamas hiçbir zaman Batı Şeria'da faaliyet göstermedi" dedi.

Batı Şeria'daki gelişmelerin iki devletli çözümün uygulanmasını giderek zorlaştırdığını belirten Macron, "Orada yaşananlar, Filistin halkının var olma yönündeki meşru hakkına saygı temelinde kurulması gereken bir projenin imkansızlığını her geçen gün biraz daha inşa ediyor" ifadelerini kullandı. Macron ayrıca, İsrail'in komşularının egemenliğini ihlal etmesinin İsrail'e güvenlik sağlayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, "İsrail'in güvenliğini hem bugün hem de gelecek için zayıflatıyorlar" dedi.

"CEZASIZLIK ÜZERİNE KURULMAK İSTENEN YENİ DÜZENİ KABUL EDEMEYİZ"

Macron, konuşmasının son bölümünde çok taraflı sistemin ve Birleşmiş Milletler'in korunması gerektiğini vurguladı. Dünyanın "orman kanunlarına dönüş" tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Macron, ülkelerin güç ve zorlamanın hakim olduğu bir dünya ile "medeni bir uluslararası toplum" arasında seçim yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Macron, "Görevimiz, her zamankinden daha fazla Birleşmiş Milletler'in yanında durmaktır. Bazılarının kurmak istediği yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz" dedi. Macron, BM Genel Kurulu'ndaki son konuşmasını, "Yaşasın Birleşmiş Milletler" sözleriyle tamamladı.