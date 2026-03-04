Macron: İran'a Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
Macron: İran'a Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı

Macron: İran\'a Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı
04.03.2026 10:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirirken, krizin sorumlusunu İran olarak nitelendirdi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, "İran'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylayamayacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında Orta Doğu'daki durum hakkında açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan harekatını eleştiren Macron, "ABD ve İsrail, askeri operasyonlar başlatmaya karar verdi. Bu operasyonlar uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'KRİZİN SORUMLUSU İRAN'

Saldırıları onaylamadığını belirtmesine karşın krizin tırmanmasında birincil sorumluluğun İran'da olduğunu savunan Macron, Tahran yönetimini nükleer programı ve bölgedeki vekil güçlere verdiği destek nedeniyle eleştirdi. Konuşmasında İsrail'e de uyarılarda bulunan Macron, Lübnan'a yönelik olası bir kara harekatının stratejik bir hata ve çok tehlikeli bir tırmanış olacağını kaydetti.

DOĞU AKDENİZ'E UÇAK GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını duyuran Macron, Fransız vatandaşlarını, bölgedeki müttefik ülkeleri ve deniz ticaret yollarını korumak amacıyla ordunun harekete geçtiğini bildirdi. Macron, bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e sevk ettiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Fransa, Dünya, İran, Son Dakika

Macron: İran'a Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı

10:11
SON DAKİKA: Macron: İran'a Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
