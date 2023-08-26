Madagaskar'da stadyumda izdiham: 12 ölü, 80 yaralı - Son Dakika

Madagaskar'da stadyumda izdiham: 12 ölü, 80 yaralı

Madagaskar\'da stadyumda izdiham: 12 ölü, 80 yaralı
Son Güncelleme: 26.08.2023 07:34

Madagaskar'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın açılış töreninde Barea Stadyumu'na girmeye çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Etkinliği izlemek için yaklaşık 50 bin kişi stadyuma aynı anda girmeye çalıştı.

Madagaskar'da, "Hint Okyanusu Ada Oyunları"nın açılış töreninde çıkan izdihamda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.

50 BİN KİŞİ STADYUMA GİRMEYE ÇALIŞTI

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Christian Ntsay, başkent Antananarivo'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın açılış töreninde Barea Stadyumu'na girmeye çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu. Etkinliği izlemek için yaklaşık 50 bin kişinin stadyuma aynı anda girmeye çalıştığı belirtildi.

3 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

İlki 1977'de düzenlenen ardından her 4 yılda bir organize edilen Hint Okyanusu Ada Oyunları'na, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Morityus, Seyşeller, Komorlar Birliği, Mayotte, Reunion ve Maldivler'den sporcular katılıyor.
Çok branşlı bir yarışma olan etkinlik 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Antananarivo, Madagaskar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Madagaskar'da stadyumda izdiham: 12 ölü, 80 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madagaskar'da stadyumda izdiham: 12 ölü, 80 yaralı - Son Dakika
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