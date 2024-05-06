Madonna, Copacabana Plajı'nda 1.5 Milyon Kişiye Ücretsiz Konser Verdi - Son Dakika
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Madonna, Copacabana Plajı'nda 1.5 Milyon Kişiye Ücretsiz Konser Verdi

Madonna, Copacabana Plajı\'nda 1.5 Milyon Kişiye Ücretsiz Konser Verdi

Popun kraliçesi olarak anılan Madonna, Brezilya'nın sembollerinden Copacabana Plajı'nda verdiği ücretsiz konseri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği düşünülüyor. Cumartesi gecesi yapılan konserde plaja dev bir sahne kuruldu. 65 yaşındaki yıldız, 'Burada dünyanın en güzel yerindeyiz' mesajıyla şovuna başladı. Rio'nun bugüne kadar yapılan en büyük konseri olan gösteriye 1.6 milyondan fazla hayranın katıldığı tahmin ediliyor. Madonna, müzikteki 40. yılını kutladığı turun son ayağında Copacabana Plajı'nda unutulmaz bir performans sergiledi.

06.05.2024 08:00
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Popun kraliçesi olarak anılan Madonna’nın Brezilya’nın sembollerinden Copacabana Plajı’nda verdiği ücretsiz konseri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği düşünülüyor.

Cumartesi gecesi yapılan konser için plaja dev bir sahne kuruldu.

65 yaşındaki yıldız şovuna, “Burada dünyanın en güzel yerindeyiz" mesajıyla başladı.

Şarkıcının internet sitesinde, Rio'nun bugüne kadar yaptığı en büyük konser olduğu ifade edildi.

Rio kentindeki görkemli şov, Amerikalı şarkıcının müzikteki 40. yılını kutladığı turun son ayağıydı.

Gösteriye 1,6 milyondan fazla hayranın katıldığı tahmin ediliyor.

Rio’nun sembolü Copacabana Plajı konserden saatler önce doldu.

Müzik tarihine geçen anlardan biri olarak gösterilen konserde Madonna, Nothing Really Matters, Like a Prayer ve Vogue gibi hit şarkılarını seslendirdi.

Dev organizasyonun güvenliği için geniş bir polis gücü de güvenliği sağladı.

Konseri denizden izleyenlerin yanı sıra, sahile bakan evlerin ve otellerin balkonları da tamamen doldu.

Madonna, dünya çapında tanınmasını sağlayan şarkısı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılı için tasarladığı konserler dizisine "Kutlama Turnesi” adını vermişti.

Ancak turne yıldız sanatçının yaşadığı hastalık nedeniyle aylarca ertlenmişti.

2023 Haziran ayında New York'taki dairesinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon tedavisi görmüştü.

Rio konseri, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 80 ayaktan oluşan turnenin son gösterisi oldu.

Kaynak: BBC

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