Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazaya neden olan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün Diyarbakır otogarından çıkış anları ortaya çıktı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, dün akşam, TAG Otoyolu'nun Mersin'in Yenice mevkisinde devrilerek çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçmiş ve bir kamyon ile iki otomobille çarpışmıştı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 9'u ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Kazaya neden olan yolcu otobüsün Diyarbakır Şehirlerarası Terminali'nden çıkış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. 18 numaralı peronda dün saat 10.40'ta kaydedilen görüntülerde, aşağıda bekleyen bazı kişilerin araçtaki yakınlarını el sallayarak uğurladıkları anlar yer aldı.

Öte yandan kazaya neden olan otobüs sürücüsü 45 yaşındaki A. G.'nin tutuklandığı öğrenildi.