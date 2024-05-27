Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı

Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya neden olan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün Diyarbakır otogarından çıkış anları görüntülendi. Otobüs, çelik bariyerleri yıkarak karşı şeride geçmiş ve bir kamyon ile iki otomobille çarpışmıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralanmıştı. Kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı.

27.05.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazaya neden olan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün Diyarbakır otogarından çıkış anları ortaya çıktı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, dün akşam, TAG Otoyolu'nun Mersin'in Yenice mevkisinde devrilerek çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçmiş ve bir kamyon ile iki otomobille çarpışmıştı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 9'u ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Kazaya neden olan yolcu otobüsün Diyarbakır Şehirlerarası Terminali'nden çıkış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. 18 numaralı peronda dün saat 10.40'ta kaydedilen görüntülerde, aşağıda bekleyen bazı kişilerin araçtaki yakınlarını el sallayarak uğurladıkları anlar yer aldı.

Öte yandan kazaya neden olan otobüs sürücüsü 45 yaşındaki A. G.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Tarsus, Mersin, Star, Ulaşım, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Otogarında Kaza Yapan Otobüsün Çıkış Anları Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement