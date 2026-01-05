Maduro\'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Venezuela'nın başkenti Caracas'tan cumartesi gecesi yatağından sürüklenerek çıkarılan ve ABD'ye getirilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bugün New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın gizliliğini kaldırdığı iddianameye göre Maduro dört ayrı suçtan yargılanacak.

"BIRAK MUTLU OLALIM"

Tüm dünya olan biteni şaşkınlıkla izlerken Venezuelalı bir gencin videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. "Eğer bir diktatörlük altında yaşamadıysan, çeneni kapa" diyerek söz başlayan genç kız, devamında "30 yıl berbat bir rejim altında yaşamadıysan, sus. Bırak mutlu olalım. ABD bize bir şey yapmıyor. Biz kendi acımızı biliyoruz, anlıyoruz. Hiçbir şey yapma, söyleme. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

YARGI TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD'deki gözaltı süreci ve yargı takvimine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. ABD merkezli CBS News'ın haberine göre, dün gece Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak New York'ta yer alan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi. Ardından çift, çok sayıda kolluk görevlisinin eşliğinde bir minibüsle Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildi. Maduro, geceyi Joaquin Guzman, Sean Diddy Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi mahkûmların da tutulduğu cezaevinde geçirdi. Sert koşulları, şiddet olayları ve yetersiz gözetim iddialarıyla bilinen cezaevinin çevresinde Venezuela bayrakları taşıyan kalabalık bir grubun toplandığı görüldü. Yetkililer tarafından, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

BAŞKANLIK HANGARINDAN KAÇAKÇILIK

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramón Rodríguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizlilik önceki gün kaldırıldı. İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro'ya "narko-terörizm komplosu", "kokain ithalatı komplosu", "makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma" ve "bu silahları bulundurmak için komplo kurma" olmak üzere dört ayrı suç yöneltiliyor.

11 EYLÜL HAKİMİ BAKACAK

Maduro ve eşi Flores'in, bugün Manhattan'daki New York Güney Bölge Mahkemesi'nde (SDNY) hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. New York Times'ın haberine göre davaya daha önce 11 Eylül, Ebu Garip işkenceleri, Harvey Weinstein davası gibi medyatik davalara bakan 92 yaşındaki Ortodoks Yahudi hâkim Alvin K. Hellerstein bakacak.