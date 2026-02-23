Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Haberin Videosunu İzleyin
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para
23.02.2026 11:16  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para
Haber Videosu

Ukraynalı mafya lideri Igor Komarov'un oğlu, Endonezya'nın turistik adası Bali'de kaçırıldı. Kaçıranlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir video ile 10 milyon dolar fidye talep ettiler. Olay, uluslararası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Ukraynalı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Endonezya'nın Bali Adası'nda kaçırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Komarov, videoya alınarak 10 milyon dolar fidye talep edildi.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

PERİŞAN HALDE BABASINA SESLENDİ

Görüntülerde kaçırılan gencin ağzı gözü yara içerisinde babasına seslendiği ve yardım istediği görülüyor. Kaçıran kişiler, fidyenin kısa sürede ödenmemesi halinde daha ağır şiddet uygulanacağını duyurdu.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

"POLİS VE MAFYA KURTARAMAZ" MESAJI

Kaçıranlar, hiçbir polis gücünün ya da suç örgütünün Komarov'u kurtaramayacağını belirtti. Olayın, kendilerinden çalındığını söyledikleri bir paranın tahsiline dayandığını ifade ettiler.

Sosyal Medya, Endonezya, Güncel, Medya, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    sonları aynı olacak bunların 3 0 Yanıtla
  • Fırat Çakır Fırat Çakır:
    adamlar hakkını vermiş 3 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    Su destisi hikayesi 2 0 Yanıtla
  • Mesut Eker Mesut Eker:
    sanki yapay zeka kacıtmış gibi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:43:36. #7.11#
SON DAKİKA: Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.