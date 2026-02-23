Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Ukraynalı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Endonezya'nın Bali Adası'nda kaçırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Komarov, videoya alınarak 10 milyon dolar fidye talep edildi.

PERİŞAN HALDE BABASINA SESLENDİ

Görüntülerde kaçırılan gencin ağzı gözü yara içerisinde babasına seslendiği ve yardım istediği görülüyor. Kaçıran kişiler, fidyenin kısa sürede ödenmemesi halinde daha ağır şiddet uygulanacağını duyurdu.

"POLİS VE MAFYA KURTARAMAZ" MESAJI

Kaçıranlar, hiçbir polis gücünün ya da suç örgütünün Komarov'u kurtaramayacağını belirtti. Olayın, kendilerinden çalındığını söyledikleri bir paranın tahsiline dayandığını ifade ettiler.