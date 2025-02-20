Mafya üyesi, eski Başkan John F. Kennedy suikastını itiraf etti: 'CIA emriyle ben öldürdüm' - Son Dakika
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Mafya üyesi, eski Başkan John F. Kennedy suikastını itiraf etti: 'CIA emriyle ben öldürdüm'

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83 yaşındaki ünlü mafya üyesi James Files, eski Başkan John F. Kennedy'yi CIA'in gizli emriyle öldürdüğünü iddia etti. JFK suikastının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. Dosyaların halka açılmasını öngören resmi karar, Trump tarafından imzalandı.

20.02.2025 15:34
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"CIA için JFK'yi ben öldürdüm: Kurşun kafasına isabet ettiğinde geriye doğru sallandığını hatırlıyorum... Trump dosyalarında bunları bulamayacaksınız"

83 yaşındaki ünlü mafya üyesi James Files, eski Başkan John F. Kennedy'yi CIA'in gizli emriyle öldürdüğünü iddia ediyor ve Trump'ın açıklayacağı dosyaların gerçeği içermediğini söylüyor.

Suikastın üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, JFK'nin ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Başkan Donald Trump geçen ay binlerce gizli dosyanın halka açılmasını öngören resmi bir karara imza attı.

Kararda, dosyaların "şeffaflık ve gerçeği hak eden" kurbanların aileleri ve Amerikan halkı için açıldığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, arşivlerde kabul edilen resmi versiyonu değiştirecek önemli bilgiler olduğunu düşünmüyor.

Resmi kayıtlara göre, JFK Dallas'ta açık araçlı bir geçit töreninde 24 yaşındaki yalnız bir saldırgan tarafından başından ve boynundan vuruldu. Lee Harvey Oswald daha sonra suikastçı olarak tespit edildi ve kendisi de Jack Ruby tarafından canlı yayında öldürüldü.

JFK suikastından sonraki yıllarda iki polis memurunu öldürmeye teşebbüsten 25 yıl hapis yatan Files, hapishane yıllarında Hıristiyan oldu ve gerçek katil olduğunu iddia etmeye başladı.

Files'ın geniş çapta reddedilen anlatımına göre, 22 Kasım 1963'te JFK'nin konvoyunu köşeyi dönerken izledi ve ölümcül kurşunu ateşledi: "Dürbünle onu takip ettim. Görüş açımı kaybetmeden önce ölümcül atışı yaptım. Kennedy'yi sağ şakağından vurdum ve kafasının arka tarafını parçaladım."

Files, CIA tarafından eğitilmiş Chicago mafyası tetikçilerinden oluşan bir ekiple çalıştığını iddia ediyor. Atış sonrası silahları toplayıp bordo renkli bir Chevrolet Impala'ya binerek Dallas trafiğinde kaçtıklarını söylüyor.

Psikoloji profesörü Jerome Kroth, Files'ın hikayesinin "şaşırtıcı derecede inandırıcı" olduğunu düşünen az sayıdaki kişiden biri. FBI ise 1994'te Files'ın iddialarını araştırdı ve "güvenilir değil" sonucuna vardı.

Files, Trump'ın açıklayacağı dosyalarda kendi adının geçeceğini düşünmüyor. Chicago'daki Midway Havalimanı'nda suikasttan on gün sonra CIA görevlileriyle yaptığı iddia ettiği gizli görüşmenin kayıtlarının bir yerlerde olduğuna inanıyor ancak bunların asla açıklanmayacağını düşünüyor.

GİZLİ DOSYALARDA NELER VAR?

JFK suikastıyla ilgili kayıtların sadece yüzde 3'ü, yani 4.000 belge hala kamuoyundan gizli tutuluyor. Yetkililer, bu belgelerin hala hayatta olan kişiler veya istihbarat ofislerinin bilgileri nedeniyle gizli tutulduğunu söylüyor.

2017'de açıklanan bazı belgeler çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. Bunlardan biri, Oswald'ın suikasttan iki ay önce bir KGB ajanıyla görüştüğünü ve FBI'ın bu görüşmeden haberdar olduğunu gösteriyordu. Ayrıca, Cambridge News'teki bir muhabirin Kennedy vurulmadan 25 dakika önce gizemli bir telefon aldığı da belgelerden ortaya çıktı.

Mafya üyesi, eski Başkan John F. Kennedy suikastını itiraf etti: 'CIA emriyle ben öldürdüm'
Mafya üyesi, eski Başkan John F. Kennedy suikastını itiraf etti: \'CIA emriyle ben öldürdüm\'

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mafya üyesi, eski Başkan John F. Kennedy suikastını itiraf etti: 'CIA emriyle ben öldürdüm' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • caps lock:
    Bizim 15 Temmuz işi de bir 50 60 yıl sonra ortaya çıkar :) 19 26 Yanıtla
    19815530:
    fetöcü seni 3 3
    Alper Elma:
    altinami yaptın bu ne koku qeliyor senden 3 2
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