Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika

Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı

Son Güncelleme: 15.09.2023 18:26

Malatya'da depremde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina, kolonlarına yerleştirilen patlayıcıyla patlatılarak yıkıldı. Dünyada aynı anda sıralı en büyük patlamayla yıkım olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

9 BİNA AYNI ANDA YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 15 katlı 9 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin incelemesinin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

1 TON 660 KİLO DİNAMİT KULLANILDI

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için taşıyıcı kolonlara 30 bin adet parça halinde toplam 1 ton 660 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Böylece, dünyanın en büyük patlamasının gerçekleştiği belirtildi.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı

PATLAMA SESİ BİRÇOK YERDEN DUYULDU

Patlamayla çevreyi kaplayan toz bulutu sisi andırdı. Patlama sesi ise kentin birçok noktasından duyuldu.

Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı
Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı
Malatya'da Depremde Hasar Alan 15 Katlı 9 Bina Patlatıldı
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Malatya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika
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