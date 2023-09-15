Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 9 bina aynı anda dinamitle patlatılarak yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı.

9 BİNA AYNI ANDA YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 15 katlı 9 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin incelemesinin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

1 TON 660 KİLO DİNAMİT KULLANILDI

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için taşıyıcı kolonlara 30 bin adet parça halinde toplam 1 ton 660 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Böylece, dünyanın en büyük patlamasının gerçekleştiği belirtildi.

PATLAMA SESİ BİRÇOK YERDEN DUYULDU

Patlamayla çevreyi kaplayan toz bulutu sisi andırdı. Patlama sesi ise kentin birçok noktasından duyuldu.