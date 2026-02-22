MALEZYA'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da 619,8 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
