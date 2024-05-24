Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu dört kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu dört kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Majorca\'da Medusa Beach Club\'ın çökmesi sonucu dört kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Majorca'daki popüler Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucunda en az dört kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Perşembe akşamı terasın çökmesi sonucu aralarında Alman ve İspanyol turistlerin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Polis, çökmenin aşırı kalabalıktan kaynaklandığını belirtti. Olay yerinde yaklaşık 100 kurtarma görevlisi, gece boyunca enkaz altında kalanları aradı.

24.05.2024 12:06
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Dün gece Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu en az dört kişi öldü ve 16 kişi yaralandı. Ölenler arasında 20 ve 30 yaşlarındaki iki Alman kadın turist, 44 yaşında bir Senegalli erkek ve 23 yaşında bir İspanyol kadın bulunuyor.

Perşembe akşamı saat 20.30 civarında Playa de Palma'daki kulübün terası çöktü. Komşular çığlıkları duyup dehşet içinde kurbanların ezildiğini izledi. Dokuz kişi ağır yaralandı ve yedi kişi kritik durumda. Polis, çökme nedeninin aşırı kalabalık olduğunu belirtti.

Yerel medya, insanların terasta dans ettiğini bildirdi, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ölenlerden biri olan Abdoulaye Diop, daha önce boğulmakta olan bir adamı kurtararak manşetlere çıkmıştı. Diop'un spor salonundan ayrıldıktan sonra kulübe uğradığı düşünülüyor.

Popüler gece kulübü, çökmeden bir gün önce yeni teras barını tanıtmıştı. Yaklaşık 100 kurtarma görevlisi, enkaz altında kalanları aramak için gece boyunca çalıştı. Palma Belediye Başkan Yardımcısı Javier Bonet, "Sabaha karşı saat 2.30 civarında itfaiyeciler tüm enkazı temizledi ve kurtarma operasyonunu tamamladı," dedi.

Palma İtfaiye Şefi Eder Garcia, "Kurbanların isimleri ve yaralanma dereceleri biliniyor. Çoğunun turist olduğunu düşünüyoruz," dedi. Garcia, "İlk çağrıyı saat 20.00 civarında aldık. Teras aşırı yük nedeniyle çöktü ve altındaki kemeri de etkiledi. Bodrumda masa futbolu oynayan ve yemek yiyen insanlar vardı," diye ekledi.

Mallorca'daki Medusa plaj kulübü'nün çatısı çöktü: Dört ölü, 16 yaralı
Mallorca'daki Medusa plaj kulübü'nün çatısı çöktü: Dört ölü, 16 yaralı
Mallorca'daki Medusa plaj kulübü'nün çatısı çöktü: Dört ölü, 16 yaralı

İspanya, Turizm, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu dört kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Majorca'da Medusa Beach Club'ın çökmesi sonucu dört kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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