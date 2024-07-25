Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Şiddeti Görüntülendi - Son Dakika
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Manchester Havalimanı'nda Polis Memuru Şiddeti Görüntülendi

Manchester Havalimanı\'nda Polis Memuru Şiddeti Görüntülendi

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda bir polis memuru, yerde yatan bir adamı tekmelerken ve kafasına vururken görüntülendi. Memurun bu şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu. Manchester polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı ve memuru görevden uzaklaştırdı. Olayın ardından protestolar düzenlendi ve polis şiddeti kınandı.

25.07.2024 13:07
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İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda bir polis memuru, yerde yatan bir adamı tekmelerken ve kafasına vururken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere gelen tepkilerin ardından memur, görevden uzaklaştırıldı. Konuya dair soruşturma açıldı.

Videoda, üniformalı erkek memurun yüzükoyun yerde yatan adama iki defa vurduğu ve şok tabancası doğrulttuğu görüldü.

Bu sırada diğer memurlar, yerdeki adama yardım etmek isteyenleri bağırarak uzaklaştırdı.

Manchester polisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ateşli silah taşıyan polis memurlarının, 23 Temmuz'da havalimanında çıkan bir kavganın ardından bir şüpheliyi gözaltına almaya çalışırken saldırıya uğradığını açıkladı.

Emniyet, açıklamasında ayrıca konunun soruşturulması için İngiltere'nin polise yönelik şikayetleri soruşturmakla görevli "Bağımsız Polis Davranışları Ofisi"ne (IOPC) başvurulduğunu duyurdu.

Bir emniyet sözcüsü, memurların yerel saatle 20:25'te havalimanındaki kavgaya müdahale ettiğini söyledi.

Sözcü, üç memurun şüphelilerden birini gözaltına almaya çalışırken "şiddetli bir saldırıya" maruz kaldıklarını, "yumruklanarak yere düşürüldüklerini" ifade etti ve ekledi:

"Müdahalede bulunan memurlar silah taşıdığı için saldırı sırasında silahlarının ellerinden alınma riski bulunuyordu."

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, memurların 20'li yaşlardaki bir adama yaklaşıp hakkında yakalama kararı olduğunu söylediklerini ve daha sonra onu "duvara yapıştırdıklarını" söyledi.

Bunun üzerine başka bir adamın "memurlara saldırdığını" ve kavga çıktığını ifade etti.

Görgü tanığı, duvara ittirilen adamın "yumruk savurmaya" başladığını, şok tabancasıyla vurulduğunu ve yere düştüğünü söyledi.

"Polis bu noktada onu tekmeledi" diye ekledi.

İngiliz polis, birinin burnu kırılan üç memurun olay sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca dört şüphelinin "acil durum ekiplerine saldırmak" ve "polisi engellemek" dahil farklı suçlardan gözaltına alındığı belirtildi.

Polis şiddeti Manchester'da protesto edildi

Olayın görüntülerinin özellikle sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmasıyla 24 Temmuz akşamı yüzlerce kişilik bir grup, Manchester'da bir karakolun önünde eylem yaptı.

Yerel basın, eylemcilerden birinin "artık polis şiddetine razı olmayacağız" dediğini yazdı.

BBC, Manchester Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry'nin protestoyla ilgili yaptığı açıklamaya ulaştı.

Açıklamada "dün akşam Rochdale Karakolu'nda Manchester Havalimanı'ndaki müdahalemize yönelik yapılan eylem güvenli bir şekilde, sorun çıkmadan tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Chaudhry daha sonra kamuoyuna yaptığı başka bir açıklamada "müdahalemizin yol açtığı ciddi üzüntü ve endişeyi anlıyor ve insanların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkına bütünüyle saygı gösteriyoruz" dedi.

Memur görevden uzaklaştırıldı

Manchester polisi, olaydan sonra yaptığı başka bir açıklamada videoda yerdeki adama vurduğu görülen memurun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada "gözaltı için böylesi güç kullanımı sıra dışı, ve bunun endişeye yol açmasını anlıyoruz" dendi.

Polise yönelik şikayetleri soruşturmakla görevli olan IOPC, emniyetin talebini değerlendireceklerini ve "ne yapılması gerektiğine karar vereceklerini" açıkladı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, görüntülerin "rahatsız edici" olduğunu ve konuyla ilgili endişelerini Manchester Başkomiseri'ne aktardığını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de konuya dair Manchester Emniyeti'nden detaylı açıklama talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: BBC

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