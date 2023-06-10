Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu

Bir kadın, Manhattan, Harlem'deki bir apartman binasının çöp sıkıştırma odasında ölü bulundu - Polis kadının 30lu yaşlarda olduğunu söyledi.

Kimliği belirsiz olan kadın, Cuma günü sabah saat 10'dan kısa bir süre önce, çöp sıkıştırıcının bulunduğu ikinci kattaki bir odada bulundu.

New York Polis sözcüsü, ölü bulunan kadının binanın bir sakini olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Kadında herhangi bir travma ve darp izine rastlanmadığını söyleyen polis,inadaki herkesin odaya erişimi olduğunu söyledi.

Polis,soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kadının ölüm nedeni, Adli Tıp Ofisi tarafından belirlenecek.