Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu

Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu

10.06.2023 15:24

Manhattan, Harlem'deki bir apartman binasının çöp sıkıştırma odasında bir kadın ölü bulundu. Polis, kadının kimliğinin belirsiz olduğunu ve ölüm nedeninin Adli Tıp Ofisi tarafından belirleneceğini söyledi. Kadında herhangi bir travma ve darp izine rastlanmadı ve soruşturma devam ediyor.

Bir kadın, Manhattan, Harlem'deki bir apartman binasının çöp sıkıştırma odasında ölü bulundu - Polis kadının 30lu yaşlarda olduğunu söyledi.

Kimliği belirsiz olan kadın, Cuma günü sabah saat 10'dan kısa bir süre önce, çöp sıkıştırıcının bulunduğu ikinci kattaki bir odada bulundu.

New York Polis sözcüsü, ölü bulunan kadının binanın bir sakini olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Kadında herhangi bir travma ve darp izine rastlanmadığını söyleyen polis,inadaki herkesin odaya erişimi olduğunu söyledi.

Polis,soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kadının ölüm nedeni, Adli Tıp Ofisi tarafından belirlenecek.

Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu
Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu
Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu
YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi
15:17 İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıttaki yazıya takıldı
15:17 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı
15:13 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklar başladı
15:03 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül
14:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor
14:53 Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı
14:49 Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
14:35 "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
14:31 Başkanlığa aday olacak mı? "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım son kararını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 15:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Manhattan Apartmanındaki Çöp Sıkıştırıcıda Çıplak Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement