Marc Overmars, Futbol Şube Sorumlusu Olduğu Dönemdeki Cinsel Taciz İddiaları Nedeniyle Görevinden Uzaklaştırıldı

Ajax Futbol Şube Sorumlusu olduğu dönemde kulüpteki kadın çalışanlara yönelik “sınır aşan cinsel davranışları” nedeniyle Hollanda’da iki yıllığına görevinden uzaklaştırılan eski Hollanda milli takım futbolcusu Marc Overmars’ın bu cezası dünya çapında uygulanacak.

Halen Belçika 1. Ligi (Pro Leauge) takımlarından Royal Antwerp’in sportif direktörü olan Overmars, bu görevi bırakmak zorunda kalacak.

Ajax, Arsenal ve Barcelona’nın da aralarında bulunduğu birçok kulüpte forma giyen Overmars, 2009 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine son verdi.

Overmars, 2012 yılında Ajax’ın Futbol Şubesi sorumlusu oldu.

Bu sezon Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadiç olmak üzere birçok yıldızı Amsterdam ekibine kazandıran Overmars, Ajax’ın Hollanda ve Avrupa liglerinde yeniden adından söz ettirmesinde büyük pay sahibi oldu.

Ancak kulüp içersinde özellikle kadın çalışanlara yönelik davranışları rahatsızlık yarattı.

Overmars, oyuncular da dahil olmak üzere Ajax kulübündeki birçok kadın personele cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler göndermekle suçlandı.

Sporcuların özel hayatlarına gereğinden fazla müdahale ettiği de belirtilen Overmars, “kadın çalışanlara yönelik sınır aşan cinsel davranış” gerekçesiyle Şubat 2022’de Ajax takımından kovuldu.

Royal Antwerp takımıyla anlaşan Hollandalı Overmars, futbol şube sorumlusu olarak görevine Belçika’da devam etti.

Bu arada Hollanda Spor Hukuku Enstitüsü (ISR) tarafından hakkında soruşturma yürütülen Marc Overmars, geçtiğimiz günlerde bir yılı koşullu olmak üzere iki yıl boyunca futbol dünyasından uzaklaştırma cezası aldı.

ISR, Overmars'ın Ajax’ta görev yaptığı dönemde “her türlü iletişim aracıyla cinsel tacizden kaçınması” kuralına uymadığı ve bu nedenle cinsel taciz düzenlemelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Hollanda’da aldığı bu ceza, Belçika’da geçerli olmadığı için Overmars, Royal Antwerp’teki yöneticilik görevine devam etti.

Bunun üzerine Hollanda Futbol Federasyonu’nun (KNVB), dosyayı FIFA Disiplin Kurulu’na devretti.

FIFA’dan Hollanda medyasına yapılan açıklamada, Overmars’ın cezasının bütün dünya genelinde uygulanacağı bildirildi.

Bu açıklama, 50 yaşındaki Overmars’ın artık Royal Antwerp’te de görevine devam edemeyeceği anlamına geliyor.

Belçika medyasına göre Overmars Kasım ayına kadar görevini bırakmak zorunda kalacak.

Royal Antwerp kulübü, FIFA’nın kararını inceledikten sonra bir açıklama yapacağını duyurdu.